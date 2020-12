Sangliers : une prolifération incontrôlable

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En 40 ans, les populations de sangliers auraient été multipliées par 20. Ils seraient entre deux et trois millions en France. Ils quittent désormais les forêts et multiplient les escapades en ville. La prolifération des sangliers a des conséquences dramatiques : chaque année, 30 000 accidents de la route sont dus à la présence de sangliers et plus de 8 000 trains sont percutés.



Des agriculteurs se font justice

Dans les campagnes, les sangliers dévastent les cultures sous le regard dépité des agriculteurs. Les dégâts ont coûté plus de 67 millions d'euros en 2019, à la charge des chasseurs. Certains chasseurs continuent d'élever et de nourrir des sangliers alors que cela est interdit par la loi. Dans les régions les plus touchées, des agriculteurs se font justice eux-mêmes et prennent les armes en toute illégalité.

