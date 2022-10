Côtes-d'Armor : une femme meurt après un accident de chasse

Une femme est morte, dimanche 16 octobre, après un accident de chasse à Goudelin, près de Guinguamp (Côtes-d'Armor), a appris France Bleu Breizh Izel. Âgée de 67 ans, elle participait à une battue au sanglier. Selon le maire de la commune, la sexagénaire participait à la battue avec son compagnon, membre de la société de chasse, qui a fait une mauvaise manipulation avec son fusil. Gravement blessée par balle à la poitrine, la sexagénaire est morte lors de son transfert à l'hôpital.

"On est sous le choc"

"On connaît très bien le couple", raconte le maire, Laurent Le Faucheur, à France Bleu. "On est très affectés parce qu'elle était impliquée dans la vie de la société de chasse, elle accompagnait, elle préparait les petits plats pour tout le monde", poursuit le maire avant d'ajouter : "C'était une personne joviale, sympathique, souriante." Laurent Le Faucheur affirme que "les chasseurs présents au moment de la battue sont choqués". "Nous sommes affectés et nous pensons à elle et à lui qui va devoir assumer ce geste malheureux. On est sous le choc", conclut-il.

>> Comment ont évolué les accidents de chasse depuis vingt ans ?

Depuis 2000 et jusqu'à fin 2021, on a dénombré 3 325 accidents de chasse en France, qui ont provoqué la mort de 421 personnes. Cela représente 158 accidents en moyenne chaque année, dont vingt sont mortels. Il s’agit des chiffres bruts fournis par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale de la chasse. L'Office souligne que, depuis 2000, le nombre d'accidents a baissé de 40% et le nombre de décès de près de 70%. Entre la saison 2020-2021, 83 accidents de chasse ont été recensés en France, dont sept mortels.