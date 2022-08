Chaleur : les cigales ne chantent plus

C’est le silence dans la pinède. Ou presque. Mais où est donc passé le puissant chant des cigales ? Depuis quelques jours, dans le nord de Montpellier, elles sont nettement moins nombreuses à se frotter les ailes. Les cigales en baisse de régime, ce spécialiste l’a aussi constaté. Il a mené ses propres recherches. Ses résultats sont sans appel, la canicule y est pour quelque chose : "On observe la date d'éclosion des cigales en fonction des années. Plus on avance dans les années, plus la date d'éclosion est précoce, à peu près à chaque degré gagné. C'est à peu près trois à cinq jours de précocité sur l'éclosion".

Un risque pour la chaîne alimentaire

Ce chant est nécessaire aux cigales pour attirer les femelles et se reproduire. Mais au-delà de 38 °C à l'ombre, impossible pour les cigales de chanter, car il fait trop chaud. Une disparition dangereuse pour la chaîne alimentaire. Si la cigale ne chante pas tout l’été, d'autres espèces risquent de se retrouver fort dépourvues, quand la bise sera venue.