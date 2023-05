Teknival dans l'Indre : un homme de 40 ans gravement blessé, 30 000 personnes déjà sur place

Le Teknival a lieu depuis ce jeudi à Villegongis dans l'Indre. La préfecture attend près de 40 000 personnes rien que ce vendredi. Sur place, un homme a été gravement blessé.

Un homme de 40 ans a été gravement blessé, vendredi 19 mai au matin, après qu'une voiture lui a roulé dessus. Il a été transporté dans un état critique à l'hôpital de Châteauroux, a appris France Bleu Berry auprès des pompiers. Les circonstances ne sont pas encore connues.

>> Teknival dans l'Indre : 200 gendarmes déployés chaque jour jusqu'à dimanche, annonce la préfecture

30 000 personnes sont réunies sur un domaine privé de la commune de Villegongis, dans l'Indre, pour le Teknival qui se tient jusqu'au dimanche 21 mai, indique France Bleu Berry. La préfecture attend 40 000 personnes le vendredi 19 mai et d'autres arriveront le lendemain.

Les secouristes ont porté assistance à 86 personnes, dont 35 dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mai indique la préfecture de l'Indre. Trois personnes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Châteauroux.

Deux personnes en garde à vue

Selon les organisateurs, 11 associations et 130 bénévoles sont présents lors de ce Teknival afin d'informer les participants sur les risques liés à la prise de stupéfiants et d'alcool, et des tests d'alcoolémie sont mis à disposition. 23 verbalisations pour possession de stupéfiants ont été établies lors des contrôles réalisés. Deux personnes ont été placées en garde à vue pour délit routier et conduite sous l'emprise de stupéfiants.

>> Gendarmes, pompiers, secouristes : le dispositif de sécurité autour du Teknival dans l'Indre

240 gendarmes vont être déployés pendant toute la durée du Teknival de Villegongis (Indre), jusqu'au dimanche 21 mai, a annoncé jeudi 18 mai le préfet du département. Sur ces 240 gendarmes mobilisés, 120 sont des gendarmes mobiles venus de Marseille et de Blois. Les gendarmes de l'Indre ont également reçu du renfort de gendarmeries des départements limitrophes.

Par ailleurs, un poste de commandement s'est installé à côté de la mairie de Villegongis, tandis qu'un poste de secours a été installé pour pouvoir prendre en charge les festivaliers qui en auraient besoin. Il est géré par les pompiers et le Samu. Une enquête sur l'organisation de ce Teknival, qui avait été interdit par un arrêté préfectoral, a été ouverte. La procédure est automatique.