Marie-Amélie Le Fur : une Marianne en or

La championne paralympique Marie-Amélie Le Fur a été choisie par le maire de la commune de Saint-Roch, afin d'incarner la Marianne de cette commune d'Indre-et-loire, située près de Tours. "C'est la première fois que Marianne est représentée sous les traits d'une personne issue du sport, et notamment du sport paralympique. Elle donne une belle leçon de vie et donne envie d'effacer les handicaps, c'est quelqu'un de solaire", précise Alain Anceau, le maire de Saint-Roch.

"C'est un honneur et un bonheur"

Amputée d'une jambe à l'âge de 15 ans après un accident de scooter, Marie-Amélie Le Fur n'a jamais cessé de courir et de gagner : elle détient 8 médailles paralympiques et 4 titres de champion du monde. Désormais, elle est devenue le symbole de la République. "C'est un honneur et un bonheur d'être le symbole du partage et de la transmission des valeurs", précise Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique d'athlétisme et nouvelle Marianne.

