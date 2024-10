Bienvenue dans une école pas comme les autres. Ici, à l'école Diwan de Carhaix-Plouguer, tous les élèves parlent breton. Comme pour les autres enfants, il y a des cours de français, d'anglais, d'espagnol… mais l'enseignement est dispensé en langue bretonne. Une façon de perpétuer les traditions et de s'ouvrir aux autres. On est allé s'entraîner avec les élèves de Diwan de Carhaix-Plouguer.

"On fait tous nos cours en langue bretonne", explique Maria, une enseignante. Dès la maternelle, les élèves suivent le même programme que celui de l'Éducation nationale, mais entièrement en breton. "On a des heures de français, d'anglais aussi à l'école, d'allemand et d'espagnol au collège, comme dans tout autre établissement", ajoute-t-elle. Les enseignants passent le même concours que ceux de l'Éducation nationale pour être instituteurs.

Malgré l'enseignement en breton, les élèves atteignent le même niveau que les autres en français. "On passe le concours de l'Éducation nationale aussi pour justement voir où en est le niveau. Et on a le même niveau que les autres", souligne Maria. Les enfants apprécient cette expérience unique, comme l'exprime un élève : "L'école, elle est fantastique! J'aime bien parler breton et... J'aime trop. Je trouve ça trop bien."

Transmettre une langue et une culture ancestrales

Au-delà de l'apprentissage linguistique, l'école Diwan permet de transmettre une langue et une culture ancestrales. "Je trouve ça très intéressant de transmettre cette langue du territoire", dit Maria. "Ça sert à créer du lien entre les gens et ça va servir aussi à comprendre un peu tout ce qui nous entoure, de notre environnement quotidien, géographie..." Elle donne l'exemple du nom de la ville, Carhaix, qui vient du breton "Ahès", une déesse.

Izold, une ancienne élève de Diwan, mentionne : "Je me sens bretonne parce que je parle breton et que j'ai accès à la culture et à l'histoire. Et ce n'est possible à mon sens que par la langue." Elle ajoute que parler breton l'a aidée à s'ouvrir sur le monde : "Être bien enracinée dans mon pays, dans mes origines, ça m'a donné envie de voyager, d'apprendre d'autres langues."