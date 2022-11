Usine Bridor : la Bretagne partagée entre emplois et environnement

Alors qu’une usine Bridor devait s’établir en Bretagne, le projet a été mis en pause. La pression des élus locaux et associations écologistes ont fait leur effet, malgré les 500 emplois à la clé.

La Bretagne est confrontée à un dilemme. Privilégier l’emploi ou l’environnement ? Sur 21 hectares de terres agricoles dans la ville de Liffré (Ille-et-Vilaine), près de Rennes, devait s’établir une usine Bridor. Le géant de l'agroalimentaire avait obtenu un permis de construire en juillet dernier pour fabriquer 650 tonnes de nourriture industrielle par jour. Des quantités destinées à l’export. Mais les associations locales et les élus écologistes s’opposent à la construction, trop consommatrice d’eau selon eux et menaçant la biodiversité.

Le projet est en pause

"Ce que l’on souhaite, c’est que les terres agricoles soient dédiées à l’agriculture, et non pas à implanter des usines qui font de l’export et qui reposent sur un modèle de développement économique qui contribue au dérèglement climatique", soulève Philippe Rocher, porte-parole du collectif Colère. Avec les recours déposés, l’usine pourrait voir le jour en 2027 au plus tôt, un délai trop long pour le groupe Le Duff qui met en pause le projet. Le groupe comptait investir 250 millions d’euros et créer 500 emplois. Dans la commune, entre emplois et écologie, les avis sont partagés.