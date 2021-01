Rave-party en Ille-et-Vilaine : trois autres organisateurs présumés mis en examen

Un premier autre organisateur présumé, âgé de 22 ans, avait été mis en examen le 4 janvier et placé en détention provisoire. La fête clandestine avait réuni 2 500 personnes près de Rennes.

Trois organisateurs présumés de la rave-party qui a réuni 2 500 personnes à Lieuron (Ille-et-Vilaine) du 31 décembre au 2 janvier ont été mis en examen, annonce vendredi 8 janvier le parquet de Rennes dans un communiqué. Ils ont été mis en examen notamment pour "organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical dans un espace non aménagé" et "mise en danger d'autrui".

Ils reconnaissent leur participation mais pas l'organisation

Du matériel professionnel "pouvant servir à l'organisation de soirées" et plusieurs milliers d'euros en liquide ont été saisis lors de perquisitions. Ces trois personnes reconnaissent avoir été présentes à la rave-party mais nient être des organisateurs. Elles ont été placées sous contrôle judiciaire. Une quatrième personne a été placée sous le statut de témoin assisté. Ces quatre jeunes, âgés de 26 à 31 ans, et habitant en colocation, avaient été interpellés et placés en garde à vue le 6 janvier.

Un autre organisateur présumé, âgé de 22 ans, avait été mis en examen le 4 janvier et placé en détention provisoire. Ce même-jour, une information judiciaire avait été ouverte.