Pollution : des filets de pêche recyclés et transformés en lunettes

Au Conquet (Finistère), trois jeunes entrepreneurs ont créé l'entreprise Fil & Fab, soit une filière de recyclage des filets de pêche usagés. Sur le port, des dizaines de ballots débordent, en effet, de cette matière. Si certains repartiront bientôt en mer avec leurs propriétaires, d'autres sont hors d'usage. Les pêcheurs s'en débarrassent donc dans une benne. Chaque semaine, 2,5 tonnes de déchets sont jetées. Jusqu'à ce que Théo Desprez, président de Fil & Fab, s'en préoccupe, ces filets de nylon, dérivés du plastique, étaient destinés à être brûlés, ou enfouis. Cette pollution coûte cher au port et à l'environnement.



Des filets de pêche transformés en lunettes

La solution est donc venue d'un projet étudiant de trois designers bretons, dont Théo Desprez. Ils avaient souhaité produire un objet à partir d'un déchet local. Les filets de pêche ont parfaitement fait l'affaire. Ils seront ainsi transformés en objets utiles en mer, comme à terre : des lunettes de soleil. C'est dans un hangar que débute cette transformation, et le travail de nettoyage des filets est plutôt fastidieux. En deux ans, la start-up a déjà recyclé dix tonnes de filets. "On vient réduire, en petites fibres, les filets de pêche, ce qui va permettre de pouvoir les mettre dans la granulatrice. Ça va faire une grande pâte, et ensuite, ça va être extrudé pour en faire des granulés", explique Yann Louboutin, co-fondateur de Fil & Fab. Ce sont ces granulés de nylon qui vont servir à fabriquer des lunettes.



Présente sur le plateau du 13 Heures, lundi 17 mai, la journaliste Valérie Heurtel explique en quoi les filets de pêche sont polluants : "C'est fragile, il faut les changer tous les ans, et beaucoup restent accrochés au fond de l'eau. Ce sont des pièges pour les poissons et pour les dauphins". Une association, Palana, se charge d'ailleurs de chercher ces filets abandonnés.