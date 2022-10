Finistère : un jeune pêcheur porté disparu depuis une semaine

À Plougasnou (Finistère), une semaine de recherches a passé, en vain. Dimanche 23 octobre, un jeune pêcheur de 20 ans reste introuvable. Ses proches scrutent chaque recoin de la baie de Morlaix pour tenter d’expliquer sa disparition. "Les cailloux pourraient avoir ne serait-ce qu’un indice, la canne à pêche, une chaussure", déclare émue une des proches.



Une enquête a été ouverte

Erwan était parti pêcher dimanche dernier à Plougasnou. Sa voiture a été retrouvée sur un parking et son sac à dos dans l’eau. Un hélicoptère et des moyens en mer ont été déployés les premières jours. Aujourd’hui, les recherches se concentrent sur la côte. "On aimerait savoir ce qu’il s’est passé, s’il s’est noyé, s’il s’est blessé avec un rocher, faut qu’on sache", confie son père, Denis Martin. Même si l’espoir de le retrouver vivant se réduit, les proches restent mobilisés, accompagnés de volontaires. Un appel à témoin a été lancé et une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Morlaix.