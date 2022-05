Finistère : trois personnes d'une même famille meurent emportées par une vague

Trois personnes, deux adultes et une adolescente, sont mortes ce jeudi, emportées par une vague à Plogoff, dans le Finistère. Trois autres enfants du couple, présents sur place, sont sains et saufs.

Trois personnes sont mortes jeudi 19 mai, emportées par une vague à Plogoff dans le Finistère, près de la Pointe du Raz, a appris France Bleu Breizh Izel. L'accident a eu lieu entre 18h à 18h30. Il s'agit d'un couple et de leur fille, une adolescente.

Leurs trois autres enfants se trouvaient également avec eux, ils sont sains et saufs. Les victimes sont originaires du la région.

Une centaine de secouristes déployés

Un important dispositif de secours a été immédiatement mis en place pour tenter de retrouver les trois personnes. Au total, une centaine de secouristes ont été déployés sur terre et sur mer, notamment des pompiers et des membres de la SNSM.

Au moment du drame, la famille se promenait sur une digue, "un endroit connu par les personnes du coin, pas réputé comme dangereux" précise France Bleu Breizh Izel. C'est également ce qu'indique David Folz, directeur de cabinet du préfet du Finistère. "C’est une digue librement accessible au public. C'est un coin qui est ouvert et accessible. C’était même sur un chemin de randonnée pour une partie".

Une enquête ouverte

Les conditions météorologiques n'étaient pas non plus particulièrement exceptionnelles, les grandes marées étant terminées. "La mer est par nature toujours dangereuse. Il y a des coefficient de marée qui sont élevés même si on n’est pas en grande marée et une houle qui était relativement importante. Donc, il n’est pas impossible qu'une une vague un peu plus haute que les autres les aient emportés mais ça, l’enquête le dira", ajoute David Folz.

Une enquête judiciaire est ouverte pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Elle "va être conduite avec les témoins", précise le directeur de cabinet du préfet du Finistère.