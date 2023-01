Santé : entre Dijon et Nevers, un pont aérien pour des renforts de médecins

La ville de Nevers (Nièvre) met en place un pont aérien depuis Dijon (Côte-d'Or) pour faire venir des médecins et des soignants dans son hôpital.

C'est en avion, jeudi 26 janvier dans la matinée, que le renfort venu de Dijon (Côte-d'Or) arrivera à l'hôpital de Nevers (Nièvre). Huit médecins, dont deux généralistes, viendront porter main forte à un centre hospitalier en manque cruel de personnel. Un pont aérien qui permettra d'assurer des consultations plus variées. "Grâce à la mise en place de cet avion, ils sont prêts à venir donner du temps médical en consultations avancées chez nous", confie Malou Maouf, médecin en soins intensifs.

"Le choix est vite fait"

Ce dernier prendra l'avion-retour pour Dijon, avec 35 minutes de temps de transport, contre deux heures en train et trois heures en voiture. "Cela va changer le fait que je peux partir un peu plus tard du travail ici, parce que l'on est pas mal débordés ici à Nevers", précise Malou Maouf. Une solution décriée par certains, notamment sur le bilan carbone. Mais le maire assume. "Entre laisser mourir les gens parce qu'ils n'ont pas les bons soins et utiliser un avion, le choix est vite fait : ce sera l'avion", indique Denis Thuriot, maire Renaissance de Nevers. L'idée est désormais de programmer ces vols de manière hebdomadaire.