Covid-19 : "On peut s'éviter des restrictions plus fortes", selon le maire de Nevers

"Je me dis que prendre quelques jours de plus, voir l'évolution du taux d'incidence, ne peut pas être mal", a déclaré mercredi 24 mars sur franceinfo Denis Thuriot, maire de Nevers, dans la Nièvre, l'un des trois départements concernés par des concertations à propos d'éventuelles nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, tout comme le Rhône et l'Aube.

"Si on regarde les trois départements concernés par d'éventuelles mesures supplémentaires, la Nièvre est très en deçà des deux autres", a expliqué le maire de Nevers. "Nous sommes à un taux d'incidence de moins de 300 pour 100 000 habitants, les autres sont à plus. Si ce taux stagne ou diminue dans les prochains jours, peut-être que, du coup, on peut s'éviter de plus fortes restrictions."

Contaminations en forte hausse

"Les mesures que nous avons prises le week-end dernier n'ont pas eu le temps de faire effet", a également estimé Denis Thuriot. "L'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble et si possible, de prendre une décision ensemble qui soit la meilleure et la plus proportionnée possible."

Le maire de Nevers a cependant expliqué "qu'il y a une accélération de la transmission, ça c'est sûr. En quelques semaines, il y a une augmentation de 44 %. C'est un constat", avant de détailler : "Il y a cinq écoles fermées dans la Nièvre. Nous avons dû fermer un lycée et un collège, parce qu'il y avait beaucoup de cas. L'hôpital tient le coup. Pour l'instant, nous avons entre cinq et sept personnes en réanimation, pour une capacité de 14 lits. Ce n'est pas tellement le taux de réanimation qui nous inquiète, c'est vraiment l'augmentation du taux de transmission."