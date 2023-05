Bison Futé enregistre plus de 830 km de bouchons, à 16 heures, au retour du pont de l'Ascension

"Les difficultés les plus importantes sont attendues sur l’A6, l’A7, l’A9, l’A10, l’A11, l’A13 et sur la N165 (...) jusque très tard dans la soirée, particulièrement en Île-de-France", selon l'organisme.

Bison Futé avait prévenu, faire le pont de l'Ascension implique d'emprunter la route de la patience. L'organisme a classé noir la journée de dimanche 21 mai dans le sens des retours. A 16 heures, le site de Bison Futé enregistrait plus de 830 km de bouchons cumulés dans toute la France métropolitaine, contre 732 km en 2022. Cette année-là, le pic des embouteillages avait été enregistré à 18 heures, avec plus de 1000 km de bouchons cumulés.

Les axes les plus encombrés sont l'A10, au niveau de la Vienne, avec plus de 110 km ; l'A7, dans la Drôme (près de 104 km d'embouteillages) et l'A75, dans l'Aveyron (87,6 km).

Tous les grands axes du pays sont concernés

"La circulation sera extrêmement difficile", a prévenu Bison Futé dans ces prévisions. "De manière générale, les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays. Les difficultés les plus importantes sont attendues sur l’A6, l’A7, l’A9, l’A10, l’A11, l’A13 et sur la N165 (...) jusque très tard dans la soirée, particulièrement en Île-de-France".

Sur les routes qui relient l'ouest de la France à l'île-de-France, l'organisme conseille d'éviter l'A13 entre Caen et Rouen jusqu'à 18 heures, et l'A11 entre Le Mans et Paris jusqu'à 20 heures.

Sur l'A10, vous serez au ralenti entre Saint-Arnoult-en Yvelines et Paris jusqu'à minuit, mais aussi jusqu'à 18 heures à hauteur d'Orléans et jusqu'à 19 heures entre Saintes et Tours.

Depuis la Méditerranée vers l'Ile-de-France, l'A7 est en rouge jusqu'à minuit sur la portion qui relie Orange à Lyon, tandis que l'A9 sera encombrée jusqu'à 22 heures entre Montpellier et Orange.

Enfin, il faudra éviter l'A51 entre Narbonne et Toulouse entre 17 et 23 heures, ainsi que le tunnel du Mont-Blanc, qui relie l'Italie à la France, jusque 22 heures.