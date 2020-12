Chamonix : cette patineuse danse sur des lacs gelés

Avec la chute des températures, les eaux se sont figées partout, notamment en Savoie, pour le plus grand bonheur des sportifs. Sur ces images spectaculaires diffusées par France Télévisions, une patineuse s’élance sur la glace naturelle de Chamonix pour une danse, filmée pour promouvoir les stations de ski françaises.

Des images réalisées par des professionnels

Des hockeyeurs de Bourg-Saint-Maurice privés de patinoire à cause du confinement ont également trouvé sur le lac de montagne un nouveau terrain de jeu. Des images de joie, d’insouciance et de liberté qui ne doivent pas faire oublier la prudence. "Si vous percevez des craquements dès lors que vous vous engagez sur le lac, il faut évidemment faire demi-tour, prévient Rémi Pélisson, du PGHM de Chamonix. Pour ceux qui sont habitués, on peut faire des sondages avec des broches à glace, qui permettent d’en évaluer l’épaisseur."

Le JT

Les autres sujets du JT