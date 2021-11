Puy-de-Dôme : les premières neiges font leur apparition dans le massif du Sancy

Le massif du Sancy, dans le Puy-de-Dôme, est déjà blanchi par les premières neiges qui touchent les sommets de la région, à quelques semaines du début de l'hiver. C'est une excellente nouvelle pour les adeptes de la randonnée à ski, qui profitent déjà du terrain neigeux. D'autres préfèrent s'aventurer dans le Val de Courre, une vallée glacière vieille de 13 000 années et qui attire également du monde.



La neige, un spectacle qui émerveille





Le Val de Courre, recouvert du blanc de la neige, offre un spectacle à ceux qui s'y aventurent : "C'est toujours un spectacle, une découverte à chaque randonnée", déclare un adepte de randonnée. L'arrivée de la neige et les températures clémentes pour un mois de novembre attirent encore plus de curieux, plus ou moins équipés pour de la randonnée, mais prêts à profiter et immortaliser leur passage dans le massif du Sancy. "On a vu plein d'animaux sur les crêtes, c'était très sympa", ajoute un autre homme. Un bon aperçu avant les prochaines chutes de neige.