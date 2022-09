Chantage à la vidéo intime : un adjoint du maire de Saint-Etienne annonce sa démission

"J'ai présenté ce matin ma démission de mes mandats de conseiller municipal et conseiller métropolitain" à la préfète de la Loire, "et j'en ai informé monsieur le maire", écrit Samy Kéfi-Jérôme dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP.

Il est l'un des adjoints de Gaël Perdriau, maire LR de Saint-Etienne mis en cause dans l'affaire de chantage politique à la vidéo intime. Samy Kéfi-Jérôme a annoncé à l'AFP, vendredi 23 septembre, avoir démissionné de ses mandats à la ville et à la métropole. "J'ai présenté ce matin ma démission de mes mandats de conseiller municipal et conseiller métropolitain" à la préfète de la Loire, "et j'en ai informé monsieur le maire", a écrit l'adjoint municipal à l'éducation dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Je déplore les attaques personnelles dont je fais l'objet et constate que les conditions d'exercice de mes fonctions ne sont plus réunies", souligne vendredi dans son communiqué Samy Kéfi-Jérôme. Il a également souligné qu'il vivait "comme une profonde injustice" les accusations le visant.

L'élu de 42 ans siégeait au conseil municipal de Saint-Etienne depuis 2014, date d'élection de Gaël Perdriau à la tête de la ville. Toutefois, il n'a pas démissionné de ses fonctions au conseil régional mais avait été suspendu, fin août, de ses fonctions de délégué à la stratégie digitale par le président de la région Laurent Wauquiez (LR).