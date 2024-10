Des coups de feu tirés à Grenoble, près d'un marché

Des coups de feu ont été tirés à l'arme longue par deux hommes à trottinette, samedi 12 octobre dans la matinée, à proximité de la place Saint-Bruno à Grenoble (Isère), où se tient un marché, a appris France Télévisions de source policière, confirmant une information du Dauphiné libéré. Aucun blessé n'est à déplorer. Des douilles ont été retrouvées, mais aucun impact de balles n'a été constaté, a fait savoir la même source. Les coups de feu ont, semble-t-il, été tirés en l'air, possiblement dans une volonté d'intimidation.

Les tirs "sont vraisemblablement liés à l'opération anti-trafiquants de stupéfiants menée ces derniers jours", fait savoir le parquet de Grenoble. "Ce type d'opération et les incarcérations qui s'ensuivent déstabilisent les organisations sur les points de deal et attisent les convoitises des concurrents." Jeudi et vendredi, sept personnes avaient été interpellées. Après leur mise en examen pour "trafic de stupéfiants", "trafic de cigarettes" et "association de malfaiteurs", les mis en cause ont été incarcérés ou placés sous contrôle judiciaire.