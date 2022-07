Le défilé du 14-Juillet s'est conclu en musique. Au programme : un tableau final comportant des morceaux instrumentaux, d'un medley de la chanson F.R.A.N.C.E, interprétée par Candice Parise, la chanteuse officielle des sapeurs-pompiers de Paris depuis 2018. Ce titre original a été composé par Rick Allison et écrite par Thierry Sforza. C'est "une surprise pour le président", qui ne l'a jamais entendue, a expliqué la chanteuse.

Candice Parise s'est fait connaître en participant à l'émission "The Voice" en 2017, mais elle avait déjà dix ans de carrière professionnelle, rapporte Actu.fr. Elle avait participé à des comédies musicales comme Notre Dame de Paris et Roméo et Juliette. Elle s'est également illustrée en chantant pour des spectacles comme Holiday on Ice.

Pour le final du défilé, Candice Parise a également interprété La Marseillaise, avec le chœur de l’armée française et de 150 jeunes de l'Excellence sportive et académique.