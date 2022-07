DIRECT. 14-Juillet : suivez le défilé militaire sur les Champs-Elysées et l'interview d'Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #14_JUILLET

: Nombre de vos journaux consacrent justement leur une à cette fête nationale, sous divers angles, patriotique pour L'Ardennais, martial pour Le Parisien, et plus festif pour La Voix du Nord.













: Et vous, êtes-vous attachés à ce défilé et à cette fête nationale ? N'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires quelle importance vous accordez (ou pas) à cette journée, et pourquoi pas à nous partager des instants des célébrations chez vous.

: Petit avant-goût du défilé de ce matin, qui débutera à 10 heures. Une équipe de France 2 a suivi, hier, l'ultime entraînement de pilotes membres des forces spéciales, plus habitués à survoler le Sahel que les Champs-Elysées.











: Des figures du précédent gouvernement ont droit à une nouvelle médaille : Jean Castex accède au rang de commandeur de la Légion d'honneur, de même que Roselyne Bachelot. Jean-Michel Blanquer, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian sont, eux, faits officiers.

: L'immunologue Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, est fait grand officier de la Légion d'honneur. Côté sports, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, est nommé chevalier.

: Qui dit 14 juillet, dit promotion de la Légion d'honneur. L'avocat et historien Serge Klarsfeld, militant infatigable pour la mémoire de l'Holocauste, et l'actrice Line Renaud, cofondatrice du Sidaction, sont tous deux élevés à la plus haute distinction, celle de grand-croix de la Légion d'honneur.

: Voici les premiers titres du jour :



• En ce jour de fête nationale, le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées débutera à 10 heures. Dans un contexte de guerre en Ukraine, il mettra à l'honneur les pays du flanc Est de l'Otan, ainsi que les troupes françaises déployées dans cette zone.



• Après avoir présidé les cérémonies du 14-Juillet, Emmanuel Macron accordera, à 13h10, sur TF1 et France 2, sa première interview télévisée depuis sa réélection à l'Elysée et depuis l'échec de son camp à conserver une majorité absolue à l'Assemblée.



• Deux feux de forêt, qui ont déjà ravagé près de 2 800 hectares, font rage en Gironde. "Nous avons déjà plus de 15 000 hectares brûlés depuis le début de l'année" en France, contre "moins de 1 000" à ce stade l'an dernier, a déploré Gérald Darmanin.



• En ce 14 juillet, enfin une victoire tricolore ? La 12e étape partira de Briançon pour rejoindre le mythique sommet de l'Alpe d'Huez, où trois des quatre derniers vainqueurs d'étape (2011, 2013, 2015) étaient français. Arrivée prévue vers 18h08.