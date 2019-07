Champs-Élysées : un 14-Juillet sous haute surveillance

"Dispositif renforcé pour une journée très chargée", précise Matthieu Boisseau en direct de l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, la veille du 14-Juillet. "Il y a d'abord bien sûr, aux Champs-Élysées, le défilé militaire : 4 300 militaires avec plusieurs chefs d'État à partir de 10 heures puis le soir, au pied de la tour Eiffel, un concert géant avec feu d'artifice tiré à 23 heures. Voilà pour le programme classique", indique le journaliste de France 2.

2 500 policiers et gendarmes mobilisés

Suite aux manifestations qui ont eu lieu à Paris cette année, les autorités prennent également des dispositions importantes. "Des mesures de sécurité exceptionnelles sont prises et la principale concerne les gilets jaunes. Ils ont interdiction de manifester dans un large périmètre. Sur les réseaux sociaux, des appels au rassemblement sont lancés avec un possible regain de mobilisation et les autorités veulent éviter qu'une manifestation vienne perturber le défilé militaire. Au total, 2 500 policiers et gendarmes sont mobilisés à Paris", précise Matthieu Boisseau.

