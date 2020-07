14-Juillet : gros pétards et feux d'artifice interdits dans l'agglomération parisienne

La capitale et les trois départements de la petite couronne sont concernés par cette interdiction.

Dans le cadre des festivités du 14-Juillet, l'acquisition et la détention de gros pétards et de feux d'artifice tirés par mortiers seront interdites du 4 au 15 juillet à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), a indiqué mercredi 30 juillet la préfecture de police. "Le préfet de police interdit l'acquisition et la détention des articles pyrotechniques et des artifices de divertissement ainsi que le transport des combustibles domestiques et produits pétroliers dans des récipients à l'occasion de la période couvrant la Fête nationale", précise-t-elle dans un communiqué.

Utilisation contre les forces de l'ordre

"La période de la Fête nationale est propice à l'utilisation, par des individus isolés ou en réunion, d'articles pyrotechniques, de produits incendiaires et d'articles de divertissement", relève la préfecture. De tels objets sont régulièrement utilisés pour viser les forces de l'ordre.

Le préfet de police Didier Lallement a décidé d'interdire sur une large période de 11 jours "la cession, à titre onéreux ou non, des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2, ainsi que celle des artifices de divertissement des catégories F2 à F4". Par ailleurs, le préfet de police a également interdit du 11 au 15 juillet, "le transport par des particuliers de combustibles domestiques, et de produits pétroliers dans des récipients, à l'exception des cas d'urgence justifiés ou à des fins professionnelles".