Festival Off d'Avignon 2022 : "Gourou", une pièce hilarante sur l'endoctrinement et la naissance d'une secte

Il faut les voir défiler en slip blanc dans les rues d'Avignon. Sept comédiens parfaitement à l'aise dans leur tenue minimaliste. "Message de santé publique, hurle l'un d'eux au mégaphone. La canicule arrive sur Avignon, n'oubliez pas de vous mettre en slip !" Le ton est donné. La pièce présentée par ces jeunes diplômés du cours Florent promet d'être drôle et audacieuse.

100 millions de dollars

Promesse tenue chaque soir sur la scène du théâtre de l'Observance. Il n'est pas question de canicule mais d'endoctrinement. Gourou raconte l'histoire de Mathias, "loser" magnifique. Alors qu'il vient de perdre sa compagne, son travail et son appartement, il apprend qu'il est l'unique héritier d'une mystérieuse secte américaine. 100 millions de dollars lui sont promis à condition qu'il fasse renaître ce mouvement religieux et convertisse plus de 5000 fidèles. L'appât du gain va entraîner Mathias et son ex-beau-frère dans une aventure haletante dont ils vont perdre peu à peu le contrôle.

Le gourou de la secte Véritaniste et son premier fidèle (Pierre Gardeux)

Le slip et un plan com sur les réseaux sociaux

Dès la première seconde, les scènes s'enchaînent à merveille : loufoques, hilarantes et complètement déjantées. Entre deux éclats de rire, on découvre les subterfuges imaginés par les deux compères pour convaincre des fidèles, sans imaginer une seule seconde que leur plan peut fonctionner. "Il faut viser les plus fragiles, leur offrir les réponses qu'ils veulent entendre", clament les deux amis aux allures de pieds nickelés.

Ils se trouvent une tenue : le slip, une histoire rocambolesque et un plan com sur les réseaux sociaux. On s'amuse de ces ficelles un peu grosses jusqu'à ce qu'elles deviennent totalement crédibles. En ces temps de complotisme exacerbé, de critique permanente des politiques et des médias, leur discours fait mouche et le rire cesse d'être franc. Il devient jaune et acide. Dans une mise en scène millimétrée et inattendue signée Suzanne Gardeux, la comédie vire au drame.

Dorian Fontyn, le disciple fanatique (Pierre Gardeux)

Ce qui est terrible avec les sectes, c'est qu'au premier abord c'est hyper drôle. Je voulais montrer ce qui se passe dans la tête d'un gourou. Est-ce qu'il finit par croire à ses propres mensonges ? François Aubagnac auteur de "Gourou"

L'idée de cette pièce est venue de François Aubagnac. "J'ai une fascination pour les sectes depuis tout petit, raconte-t-il. Je me suis inspiré de plein de sectes différentes comme l'Ordre du Temple Solaire ou Raël qui dans les années 70 s'est fait connaître avec une histoire de soucoupe volante dans le Larzac. J'ai même découvert une secte en slip qui existe réellement aux États-Unis."

Des interprètes talentueux

L'auteur est aussi comédien. Sur scène, il incarne Pierre, l'ex-beau-frère, un temps enthousiaste à l'idée de récupérer le pactole avant de renoncer. Le duo désopilant qu'il forme avec Mathias a si bien séduit le public qu'à la sortie on le réclame pour signer des autographes. Il s'en étonne et s'en amuse, ravi que cette pièce imaginée avec six autres compagnons d'étude fasse le plein dès les premières représentations.

Mélodie Moller en chanteuse à succès endoctrinée par les "Véritanistes" (Yume Nanbu)

Un succès précoce qui en dit long aussi sur le talent des interprètes. Mélodie Moller en chanteuse écolo endoctrinée, Thomas Milatos en présentateur télé arrogant qui carbure à la coke, Dorian Fontyn en disciple fanatique, Raphaël Guerin en notaire stoïque, Suzanne Gardeux en ex-petite-amie désemparée et Loïck Müllauer en prêcheur de l'orgasme cosmique.

Sans en avoir l'air, la petite troupe du cours Florent que l'on avait rencontrée en slip dans les rues d'Avignon pointe du doigt avec finesse les travers de notre société, plus que jamais encline à croire aux mensonges et aux fake-news.

"Gourou", de François Aubagnac, au théâtre de l'Observance (10 rue de l'Observance, à Avignon). Jusqu'au 30 juillet à 20h40. Relâche les 11, 18 et 25 juillet.