Festival Off d’Avignon 2022 : dans une piscine ou en mode escape game, on a vu deux spectacles qui jouent la carte de l'insolite

À Avignon, des dizaines de bâtiments se transforment en salles de spectacle le temps du festival. Voici deux pièces immersives qui investissent des lieux originaux : "Quand ça commence", qui explore les pièces d'une maison, et "Like Me", à voir dans une piscine.

Au Festival Off d’Avignon, tout est possible : escape game, improvisation, comédie musicale… Les spectacles présentés sont dans des formats variés, prêts à répondre aux goûts de n’importe quel spectateur, même le plus difficile. Après avoir assisté à une représentation de treize heures, Franceinfo est allé voir Quand ça commence de la compagnie De chair et d'os et Like Me, de la compagnie dans l'arbre, deux spectacles dans des cadres originaux.

"Quand ça commence", un spectacle qui déménage

Pour vivre cette expérience immersive, il faut sortir des remparts avignonnais et prendre un bus jusqu’à la rue Georges Braque. Un SMS reçu 24h avant révèle l’adresse, tenue jusque-là secrète. Le lieu est calme, presque désert, la chaleur est étouffante. À l’angle, un petit stand est installé à l’ombre. "Quel est votre nom ?", demande Jonathan, dans sa chemise fleurie, en nous servant un verre de citronnade. Une gorgée plus tard, il nous indique du doigt, une maison à l’apparence tout à fait banale. "Entrez sans toquer, la porte est ouverte".

Quand ça commence est l’histoire d’un déménagement ou plutôt de plusieurs déménagements. Dans une même maison, sous la forme d’une déambulation, nous assistons aux départs des six précédentes propriétaires. Une entrée en maison de retraite, une rupture amoureuse, le besoin de changer de vie… Les femmes que nous suivons nous racontent leur histoire à travers une petite boîte rouge dans laquelle elles ont glissé une lettre d’adieu. Cette expérience se vit seule. Toutes les dix minutes, une nouvelle personne entre, se glisse dans une des paires de chaussons disposées à l’entrée et commence son parcours.

"Quand ça commence" de la compagnie De chair et d'os. (IVAN MATHIE)

Chaque pièce de la maison est liée à un personnage. À l’étage, Anouk est sur le point de partir. Sa valise, pleine de vêtements pliés et d’objets variés, traîne sur le sol de la chambre. Sur le bureau, la lumière rouge d’un téléphone fixe clignote et signale un message sur le répondeur. Dans la poubelle, des feuilles de papier ont été froissées et jetées. La chaîne hi-fi joue des airs d’opéra, de l’encens brûle sur la table de chevet, à côté d’un téléphone portable à clapet, en train de charger… Les détails ne manquent pas dans la reconstitution de ces départs. Les personnages sont absents et pourtant, c’est comme s’ils étaient là. Chacun peut vivre sa visite comme il l’entend. "Certaines personnes font le parcours en 30 minutes", nous confie Jonathan Macias, le scénographe, à la sortie de la maison. "D’autres mettent 1h30, se font couler un café dans la cuisine, s'allongent sur le lit". Quand ça commence est un spectacle que l’on s’approprie et dont le spectateur est le seul acteur.

"Quand ça commence'", de la compagnie De chair et d'os, à La Manufacture (2bis rue des écoles, à Avignon). Du 11 au 17 juillet, à partir de 10h. Du 5 au 9 octobre au Festival des arts de Bordeaux. Du 16 au 22 janvier 2023 au théâtre de la Coupe d'or à Rochefort et à La Coursive de La Rochelle.

"Like Me", plongeon dans la vie d'un athlète

"Il n’y a pas plus superstitieux qu’un sportif". Le comédien Simon Dusart sourit à la vingtaine de personnes venues assister à sa performance. Polo impeccablement repassé, jeans serré et baskets blanches… Pendant une heure, il entre dans la peau de Simon Volser, champion d’apnée. Le jeune homme est une star, aimée de tous et habituée des plateaux de télévision. Il y a quelques jours, une vidéo où il apparaît a fait le tour des réseaux sociaux : alors qu’il était invité à un événement, l’athlète a plongé héroïquement dans une piscine pour sauver un jeune garçon en train de se noyer. "Je suis un conquérant de l’impossible", s’amuse-t-il en entrant dans la piscine Camille Muffat de Villeneuve-lès-Avignon, d’un pas assuré.

Like Me est une déambulation dans une piscine animée par un faux sportif de haut niveau. En apparence sympathique et accessible, il dévoile rapidement son côté narcissique et égocentrique qu’il essaye pourtant de camoufler. L’expérience se déroule en journée, au sein d’une piscine ouverte au public. On enlève ses chaussures, on passe par le pédiluve pour suivre l’athlète dans les vestiaires. "Qu’est-ce qu’ils font ? C’est qui le monsieur ?", demande un enfant à sa mère en sortant de la cabine. Les nageurs venus à la piscine pour se rafraîchir regardent ce public statique avec des yeux curieux. Une incrédulité qui participe au réalisme de l’expérience et à son étrangeté.

Pour mener ce parcours à bien, le public est équipé de casques. Coupé des bruits parasites et des échos de la piscine, il peut alors se concentrer sur la voix du comédien muni d’un micro. En direct, l’artiste Xavier Leloux compose la musique qui accompagne le timbre posé du nageur et la diffuse dans nos casques. à nouveau, chacun peut vivre son spectacle à sa façon : une fois dans l’espace des bassins, certains ont choisi de mettre les pieds dans l’eau, d’autres ont préféré s'asseoir dans un coin pour mieux observer le comédien. Like Me parle de ce besoin de plaire, d’exister à l’heure où les réseaux sociaux envahissent notre quotidien, dans un format atypique et saisissant.

Spectateur avec un casque lors du spectacle "Like Me" de la compagnie dans l'arbre. (CYNTHIA CHARPENTREAU)

"Like Me", de la compagnie dans l'arbre, au théâtre du Train Bleu (40 rue Paul Saïn, à Avignon). Du 9 au 21 juillet, à 17h20.