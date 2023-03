Yonne : neuf personnes mises en examen pour l'enlèvement et la séquestration d'un jeune homme qui venait de toucher un héritage

La victime avait confié à son dealer avoir hérité de quelques dizaines de milliers d'euros. Ce dernier l'a ensuite enlevé, séquestré et frappé, avec l'aide de huit autres individus.

Neuf jeunes majeurs ont été interpellés et mis en examen mercredi 15 et jeudi 16 mars à Auxerre, rapporte vendredi 17 mars France Bleu Auxerre. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé, séquestré et roué de coups un jeune homme qui venait de toucher un héritage.

La victime de 22 ans avait confié à son dealer avoir hérité de quelques dizaines de milliers d'euros. Le dealer s'était alors entouré de huit autres personnes, et avait décidé de l'enlever. Le 26 janvier, près du centre hospitalier d'Auxerre, ils ont embarqué de force la victime dans une voiture, lui ont bandé les yeux et lui ont planté un couteau dans la cuisse. Ils l'ont enfermé dans un appartement de la commune de Saint-Florentin, à une trentaine de kilomètres au nord d'Auxerre. Les ravisseurs ont attaché la victime, l'ont frappée. Il ont réussi à lui soutirer ses coordonnées bancaires et ont transféré l'argent.

Profitant d'un moment d'inattention, le jeune homme a réussi à s'enfuir et s'est réfugié chez une femme, qui lui a ouvert la porte et a appelé les gendarmes. Avant d'être interpellés, les suspects ont dilapidé une partie de leur butin dans des enseignes auxerroises.

Quatre d'entre eux ont été déférés au parquet d'Auxerre mercredi 15 mars. Cinq ont été présentés jeudi 16 mars à un juge d'instruction. Ils ont tous été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Trois d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et un autre sous contrôle judiciaire.