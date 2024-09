Violences à la fac de droit de Montpellier : le professeur de droit impliqué a été révoqué par le Conseil d'État

Le professeur de droit Jean-Luc Coronel, impliqué dans la violente expulsion des étudiants de la fac de Montpellier en 2018, a été révoqué par le Conseil d'État vendredi 27 septembre, rapporte France Bleu Hérault. Il y a six ans, en mars 2018, un commando ultra-violent d'hommes cagoulés et armés de planches en bois cloutées s'en était pris à des étudiants lors d'une assemblée générale qui étaient venus dénoncer la loi "Orientation et réussite des étudiants" et Parcoursup. Huit jeunes avaient été blessés ce jour-là.

Le professeur d'histoire de droit avait déjà été condamné en première instance en mai 2021 avec six autres personnes, notamment le doyen de la faculté. Il avait fait appel de cette décision. "C'est un soulagement", réagit Jean-Jacques Gandini, avocat honoraire et membre de la Ligue des droits de l'Homme de Montpellier, auprès de France Bleu Hérault. "La révocation nous paraissait évidente, parce qu'un professeur d'université qui se retrouve à la tête du commando et qui attaque des étudiants dans une salle de droit, c'est absolument inadmissible. Et ce n'est pas possible qu'une telle personne puisse enseigner le droit à des étudiants", ajoute-t-il.