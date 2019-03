Viol au 36 quai des Orfèvres : condamnés à sept ans de prison fin janvier, les deux policiers ont été remis en liberté

Les deux mis en cause aujourd’hui âgés de 40 et 49 ans ont été condamnés pour avoir violé une Canadienne d'une trentaine d'années, dans la nuit du 22 au 23 avril 2014. Ils avaient fait appel du verdict.

Les deux policiers condamnés fin janvier à sept ans d'emprisonnement pour le viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres ont été libérés, a confirmé une source judiciaire à franceinfo, jeudi 7 mars. La chambre d’instruction de la cour d'appel a rendu sa décision, jeudi soir. Ils avaient fait appel du verdict.

Les deux mis en cause aujourd’hui âgés de 40 et 49 ans ont été condamnés pour avoir violé une Canadienne d'une trentaine d'années, dans la nuit du 22 au 23 avril 2014 dans les bureaux de la Brigade de recherche et d’intervention, après une soirée arrosée dans un bar irlandais, situé en face de l’ancien siège de la PJ.

En 2016, les deux juges d’instruction avaient prononcé un non-lieu en faveur des policiers. Le ministère public et la jeune femme avaient fait appel du non-lieu. La chambre d’instruction avait décidé de renvoyer les deux fonctionnaires devant la cour d’assises, jugeant que les policiers avaient "exploité l’état d’ivresse" de la plaignante.