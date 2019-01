Deux policiers condamnés à sept ans de prison ferme pour le viol d'une touriste canadienne au 36, quai des Orfèvres

Les deux agents de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) comparaissaient pour avoir violé une touriste canadienne, le 22 avril 2014 au cours d’une soirée arrosée, dans les anciens locaux de la police judiciaire parisienne.

Deux policiers ont été condamnés à sept ans d'emprisonnement pour le viol d'une Canadienne, par la Cour d'Assises de Paris, jeudi 31 janvier. Jugés depuis le 14 janvier, Antoine Quirin et Nicolas Redouane, deux agents de la brigade de recherche et d’intervention (BRI), comparaissaient pour avoir violé une touriste canadienne, le 22 avril 2014 au cours d’une soirée arrosée, dans les anciens locaux de la police judiciaire parisienne, au 36, quai des Orfèvres.

"Des éléments scientifiques et techniques" probants

"Ils ont été reconnus coupables du viol en réunion d'Emily Spanton", a déclaré le président de la cour d'assises, Stéphane Duchemin. La cour a été "convaincue" par "les déclarations constantes de la victime" et par "les éléments scientifiques et techniques", dont les expertises ADN et les analyses de la téléphonie, a ajouté le président. Les policiers, eux, niaient le viol, expliquant que la plaignante était consentante pour des relations sexuelles.