Villeurbanne : une voiture prise en chasse par la police renverse mortellement un cycliste et blesse un piéton

Après un refus d'obtempérer, les trois individus qui se trouvaient à bord du véhicule ont pu être interpellés et placés en garde à vue.

Une voiture a renversé deux personnes dans la matinée du vendredi 21 septembre, à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon (Rhône), a appris franceinfo auprès de la police nationale, confirmant une information de Lyon Mag, faisant un mort. La victime est un cycliste âgé de 50 ans, qui est décédé à son arrivée à l'hôpital. Après un refus d'obtempérer, les trois individus qui se trouvaient à bord du véhicule ont pu être interpellés. Ils ont été placés en garde à vue.

Les faits se sont produits à 7h33 sur le cours Emile Zola, à Villeurbanne, l'un des principaux axes traversant la métropole lyonnaise, en pleine heure de pointe. Les policiers ont voulu contrôler un véhicule, qui a refusé d'obtempérer et a pris la fuite. La police l'a pris en chasse. Le véhicule est alors monté sur un trottoir et c'est là qu'il a renversé un cycliste de 50 ans, et un adolescent de 15 ans qui circulait à pied. Une femme de 25 ans, témoin de la scène, a été choquée et également prise en charge.

Après cet accident, le véhicule fautif ne s'est pas arrêté. La course poursuite s'est achevée quelques minutes plus tard, à Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon. Les policiers ont procédé à l'interpellation des trois occupants du véhicule : deux hommes et une femme. Deux policiers de la brigade anti-criminalité ont été légèrement blessés lors de l'interpellation. Les trois personnes interpellées sont défavorablement connues des services de police.