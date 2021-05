Une policière municipale grièvement blessée au couteau près de Nantes, le suspect interpellé

Une policière municipale a été agressée au couteau, vendredi 28 mai peu après 10 heures, dans les locaux de la police municipale à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes (Loire-Atlantique). La victime, blessée grièvement, a été touchée aux membres inférieurs et son arme, un revolver, a été dérobée, précisent des sources policières à France Télévisions.

Le suspect a quitté les lieux à bord d'une voiture, retrouvée par la suite accidentée non loin, avant de poursuivre sa fuite à pied. Il a finalement été interpellé quelques heures plus tard, non loin du lieu de l'attaque, après un échange de tirs avec des gendarmes. Au moins deux d'entre eux ont été blessés.

Les Gendarmes ont neutralisé l’individu suspecté de l’agression au couteau de la policière municipale de la Chapelle-sur-Erdre. Merci à eux et pensées pour les gendarmes blessés lors de cette interpellation. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 28, 2021

Un important dispositif policier, dont des effectifs du GIGN, a été déployé sur les lieux. Une route départementale a été fermée et les habitants du secteur de La Chapelle-sur-Erdre ont été appelés à éviter la zone et à rester chez eux.