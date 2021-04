Une personne tuée par balles et une autre blessée devant l'hôpital Henry-Dunant, dans le 16e arrondissement de Paris

Une personne a été tuée par balles devant l'hôpital Henry-Dunant, lundi 12 avril dans le 16e arrondissement de Paris, et une autre a été blessée. En début d'après-midi, "plusieurs coups de feu ont été signalés" devant l'établissement et "deux personnes ont été touchées", a appris franceinfo de source policière. Les deux victimes ont été immédiatement prises en charge par le personnel de l'hôpital, mais l'une d'entre elles est décédée. Cette victime est un homme, selon les informations de France Télévisions, et une femme se trouve en urgence absolue.

Selon les tous premiers éléments, "un auteur est en fuite sur un deux-roues", ajoute la même source policière à franceinfo. Ce véhicule, de modèle T-Max, était dépourvu de plaque d'immatriculation, a appris France Télévisions. La piste du règlement de comptes est privilégiée à ce stade, mais aucun élément n'a encore été communiqué sur les circonstances exactes de ces tirs. L'hôpital gériatrique Henry-Dunant, situé près de la Porte de Saint-Cloud, abrite également un centre de vaccination contre le Covid-19.