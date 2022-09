Une équipe spécialisée dans le vol de voitures démantelée dans le Val-d'Oise, plus d’un million d’euros de préjudice

Les suspects ciblaient des véhicules et des utilitaires des marques PSA et Toyota. "Ces véhicules étaient destinés à alimenter une filière de pièces détachées", précise une source judiciaire.

Six personnes ont été arrêtées par le GIGN dans la nuit du lundi 26 à mardi 27 septembre, soupçonnées d'avoir commis depuis le mois de mai 48 vols de véhicules dans les départements franciliens du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, mais aussi dans l'Oise, a appris vendredi 30 septembre franceinfo auprès de la gendarmerie et d'une source proche du dossier.

Ces six individus ont été déférés au tribunal judicaire de Pontoise et jugées en comparution immédiate, précise le communiqué de la gendarmerie. Deux d'entre eux ont été placées en détention provisoire, les quatre autres sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.

Le préjudice est estimé à plus d'un million d'euros, selon la gendarmerie. Les suspects repéraient les voitures en amont avant de procéder au vol en équipe par le biais d'une clé de démarrage rapide, ciblant des véhicules et des utilitaires des marques PSA et Toyota. "Ces véhicules étaient destinés à alimenter une filière de pièces détachées", précise une source judiciaire.