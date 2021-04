Une cagnotte en ligne ouverte pour les quatre enfants de Magali Blandin mortellement frappée par son mari

Cette cagnotte est une initiative des collègues de travail de Magali Blandin et de ses parents.

Une cagnotte en ligne a été mise en place au profit des quatre enfants de Magali Blandin, rapporte vendredi 16 avril France Bleu Armorique. Cette mère de famille avait été tuée sous les coups de son mari le 11 février dernier. Elle a laissé quatre enfants âgés de 4, 7, 12 et 14 ans. Magali Blandin vivait seule dans son appartement à Montfort-sur-Meu, après avoir quitté le domicile familial de Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).

Le montant de la cagnotte en ligne sera reversé aux enfants à leur majorité. Elle est gérée par une plateforme solidaire. Le mari de cette éducatrice spécialisée de 42 ans, Jérôme Gaillard, a été mis en examen et écroué. Il avait reconnu, lors de sa garde à vue, avoir tué sa femme à coup de batte de baseball, avant de l’enterrer en forêt à Boisgervilly, à 2 km de son domicile.

Les quatre enfants, ont été placés séparément en famille d'accueil. Les collègues de travail de la mère de famille et ses parents souhaitaient mettre en place une cagnotte pour aider financièrement les quatre enfants. "Ses collègues de la SEA 35, la Sauvegarde de l'enfant et de l'adulte en Ille-et-Vilaine, sont venus vers nous", explique Anne-Sophie Roturier, fondatrice de la Cagnotte des Proches, une plateforme solidaire de cagnottes en ligne qui met en avant son sérieux et son suivi des dossiers. Un compte bancaire a été créé pour chacun des enfants où seront déposés les dons équitablement. Ils ne pourront en disposer qu'à leur majorité.