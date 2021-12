Un passager britannique en état d'ivresse agresse une hôtesse de l'air sur un vol Air France Amsterdam-Paris

L'homme de 28 ans, passablement ivre, a violemment poussé une hôtesse de l'air, lui a touché les fesses, après avoir déclenché le système anti-fumée de l’appareil et uriné dans l’avion.

Un Britannique de 28 ans, en état d'ébriété, a agressé dimanche 26 décembre une hôtesse de l'air et a semé la confusion sur un vol Amsterdam-Paris assuré par la compagnie Air France, a appris franceinfo de source proche du dossier.

Le passager est monté dans l’avion en état d’ivresse et a enchaîné plusieurs actes délictueux. Il a déclenché le système anti-fumée de l’appareil et a uriné dans l’avion. Il a poussé violemment une hôtesse de l'air et lui a également touché les fesses. Le commandant de bord a demandé l’assistance de la police à l’atterrissage de l'appareil à l'aéroport d'Orly.

Après avoir fait sortir l’ensemble des passagers, les policiers ont interpellé le jeune Britannique en état d’ébriété qui a insulté les policiers lors de son interpellation. Il a d’abord été placé en cellule de dégrisement avant d’être placé en garde à vue.