Un lycéen grièvement blessé après avoir été poignardé dans son établissement à Cerny, en Essonne

Un adolescent a été grièvement blessé mercredi 9 octobre après avoir été poignardé dans l'enceinte de son lycée à Cerny. Ses jours ne sont plus en danger. D'après l'académie de Versailles, l'agression a été menée par deux individus extérieurs à l'établissement.

A Cerny (Essonne), un lycéen de 16 ans a été poignardé mercredi en fin de journée, dans l'enceinte de son établissement, rapporte France Bleu Paris. Il est grièvement blessé. Il s'agit du lycée Alexandre Denis, un lycée professionnel spécialisé dans l'aéronautique, où le lycéen est interne.

Ce sont des membres du personnel scolaire qui ont retrouvé l'adolescent, agressé dans la cantine, et ont prévenu les secours. Il a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne.

L'adolescent a reçu deux coups de couteau, l'un au niveau du coeur et l'autre au niveau du flanc, qui lui ont perforé le poumon. Le lycéen a été opéré jeudi matin et ses jours ne sont plus en danger.

Une cellule d'écoute mise en place pour les élèves

Selon l'académie de Versailles, l'agression a été menée par "deux individus extérieurs" à l'établissement. La rectrice de l'académie "exprime sa vive émotion et apporte tout son soutien au lycéen à ses proches et à la communauté éducative de l'établissement". Elle précise aussi qu'une cellule d’écoute a été mise en place pour les élèves et l’ensemble de la communauté éducative. Le motif de l'agression n'est pour le moment pas connu.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'Etampes. Plusieurs témoins vont être auditionnés et la vidéoprotection exploitée.