Un Français retrouvé pendu au Paraguay, sa famille porte plainte pour homicide

Mystère autour de la mort d'un Français retrouvé pendu au Paraguay. Florian Géraud, 43 ans, a été découvert le 4 janvier dernier dans une pizzeria désaffectée à Asuncion, la capitale du pays d'Amérique du Sud, a appris franceinfo auprès de la famille, jeudi 11 janvier. Cet homme était arrivé dans le pays le 11 décembre 2023. Il était venu passer un mois sur place chez un très bon ami, où il projetait de faire du tourisme et de tourner un documentaire sur un peuple indigène.

Le Français venait de passer la soirée chez son ami paraguayen et des proches. À 3 heures du matin, les convives se sont quittés fatigués. Son ami a rejoint sa fiancée, lui est resté seul à la maison. Sur les images de vidéosurveillance récupérées chez des voisins et diffusées par la presse locale, on aperçoit Florian Géraud, en short et en tongs, sortir de la maison vers 3 heures, prendre la direction du sud de la ville et revenir vers 4 heures. À 4h57, il sort à nouveau direction le Nord, il ne reviendra pas.

"Ça ne tient pas la route"

L'homme sera retrouvé quatre jours plus tard pendu, assis sur une chaise dans un squat à plusieurs kilomètres de là. Selon les autorités judiciaires paraguayennes, citées dans des médias locaux, qui ont pratiqué l'autopsie, "aucun élément ne permet de supposer qu'il y a eu intervention d'autres personnes". Le décès est, selon les autorités, survenu à la suite d’une asphyxie mécanique.

"Florian, ce n’est pas le gars qui avait des idées noires, pas du tout." Eric, le père de la victime à franceinfo

La justice du Paraguay penche pour la thèse du suicide. Une hypothèse à laquelle le père de Florian Géraud, Eric, ne croit pas. "Je l'ai eu au téléphone le 30 décembre, il était très heureux de son voyage, raconte-t-il. Pour nous, ça ne tient pas la route. Franchement, ce serait une trahison de le laisser partir comme ça. Les circonstances de sa disparition paraissent étranges. Si c'est un meurtre, ce n’est pas un meurtre anodin, mais un meurtre avec préméditation, où on a préparé un lieu, une mise en scène, pour accréditer ça. Je sais que ça ne le fera pas revenir. Après, je sais que là-bas, s'ils ne veulent pas chercher, ils ne le trouveront pas."

Les parents espèrent l'ouverture d'une enquête judiciaire conjointe en France. Ils attendent désormais l'analyse des données du téléphone de leur fils retrouvé près du corps.