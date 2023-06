Tourcoing : le parquet ouvre une enquête après l'agression d'une collégienne diffusée sur les réseaux sociaux

Selon le parquet, des vidéos diffusées sur Twitter "faisaient apparaître des faits de violence en réunion, commis sur une jeune fille" près d'un collège de Tourcoing.

Une enquête a été ouverte pour "violences en réunion" après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant des adolescents violenter une collégienne près de son collège de Tourcoing (Nord), annonce le parquet de Lille, vendredi 2 juin. "Plusieurs vidéos ont été diffusées sur le réseau social Twitter, qui faisaient apparaître des faits de violence en réunion, commis sur une jeune fille à proximité du collège Marie-Curie de Tourcoing. Une enquête a été ouverte, pour violences en réunion commises aux abords d'un établissement scolaire", précise le parquet.

L'enquête "a été confiée à la brigade des mineurs de Tourcoing", qui a identifié et entendu la victime le 30 mai, ajoute-t-on de même source. Ces vidéos "correspondent à deux séries de faits commis le 6 avril et le 22 mai 2023. L'enquête se poursuit afin d'identifier les mis en cause et de déterminer très exactement les circonstances des faits", ajoute le parquet.

Un conflit "entre deux élèves et leurs fratries respectives"

Dans un communiqué, le rectorat évoque une "situation conflictuelle entre élèves ayant mené à une scène de violence à l'extérieur de l'établissement", et à "une plainte du chef d'établissement". Le collège avait été informé d'un conflit "entre deux élèves et leurs fratries respectives, ainsi que de menaces d'agression à la sortie du collège. Les familles en ont été immédiatement averties", poursuit l'académie de Lille.

Le 22 mai, informées d'une "possible altercation à la sortie de l'établissement", les équipes ont prévenu la police. Pour ces faits de violence comme ceux visibles sur les vidéos, la "sanction adéquate sera définie dans le cadre d'un conseil de discipline". Ni le parquet, ni le rectorat n'évoquent un quelconque harcèlement scolaire à ce stade.