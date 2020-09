Terrorisme : deux ans de prison avec sursis pour l'étudiant qui voulait infiltrer les réseaux jihadistes

Le groupe qu'il a créé sur Telegram était parvenu à attirer Rachid Kassim, instigateur présumé des attentats de Saint-Etienne-du-Rouvray et Magnanville et considéré comme le recruteur français du groupe Etat islamique.

Un étudiant qui avait créé sur la messagerie Telegram un groupe de discussion dans le but, selon lui, de mener "une ethnographie de l'Etat islamique et de l'islam radical" a été condamné vendredi 18 septembre à deux ans de prison avec sursis par la cour d'assises spéciale de Paris. Après plus de cinq heures de délibéré, le doctorant en anthropologie, âgé de 26 ans, a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste. L'avocat général avait requis à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis.

Originaire de Douarnenez (Finistère), le jeune homme, présenté comme souffrant de troubles bipolaires par ses avocats, avait créé en juillet 2016, sous le pseudonyme d'Abou Jaafar, un groupe de discussion sur la messagerie cryptée Telegram afin, a-t-il expliqué, de réaliser "une immersion" au coeur des réseaux jihadistes. Placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen en septembre 2016, le jeune homme, sans antécédent judiciaire, comparaissait libre devant le tribunal.

Rachid Kassim parmi les membres

Sans religion, il avait l'intention, selon ses avocats, de mener des recherches sur le jihadisme. L'avocat général a mis en doute cette "étude scientifique", qualifiant au passage le jeune homme d'"apprenti-sorcier" cherchant le frisson de l'aventure. L'étudiant, qui suit un cursus spécialisé en préhistoire, n'avait pas mis son université au courant de ses "recherches" et n'a laissé aucune note sur ses éventuels travaux.

Son groupe de discussion a agrégé "des individus plus dangereux les uns que les autres", a fait remarquer l'avocat général. Parmi ses membres a figuré le jihadiste Rachid Kassim un temps présenté comme "l'ennemi public numéro 1" de la France. Instigateur présumé des attentats de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et Magnanville (Yvelines), Rachid Kassim, probablement mort en Irak en février 2017, était considéré comme le recruteur français du groupe Etat islamique.

Le groupe créé par l'étudiant avait notamment diffusé des vidéos et messages audio de Rachid Kassim demandant "aux frères" de France de passer à l'acte.

Un coaccusé reconnait avoir envisagé un attentat

Coaccusé, un autre membre du groupe de discussion, un Polynésien de 24 ans, également sans antécédent judiciaire et souffrant d'une forme de la maladie de Charcot, a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste et condamné à une peine de 12 ans de réclusion, comme requis par l'avocat général.

Ce Tahitien, détenu depuis sa mise en examen en août 2016, avait reconnu au cours de l'instruction avoir envisagé de s'attaquer à un commissariat ou à des militaires.

Mais, a fait remarquer son avocat, du fait notamment de son handicap qui l'empêche de fermer le poing ou de se tenir debout pendant longtemps, le jeune homme, qui se présente comme "un observant scrupuleux" de l'islam, n'a pas "les moyens physiques" de passer à l'acte ou de fabriquer des engins explosifs. Aucun projet précis d'attentat n'a pu lui être imputé.