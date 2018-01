VIDEO. Les héros du Thalys : " Nous sommes ravis que Clint Eastwood ait choisi notre histoire"

Les "héros du Thalys" jouent leur propre rôle dans un film de Clint Eastwood. Le 15h17 pour Paris sort mercredi 7 février au cinéma. Il raconte l'attaque du train en août 2015 et l'intervention des trois américains. " On est ravis que Clint Eastwood ait choisi notre histoire parce qu'on savait qu'il en ferait un bon film. Le premier jour du tournage on était très tendus puis après on a compris qu'on pouvait être nous-mêmes ", confie Alek Skarlatos.

Un tournage qui réveille des souvenirs douloureux ? "Clint Eastwood voulait que ce soit authentique. Il nous demandait tout le temps si on jouait les scènes telles qu'on les avait ressenties. On voulait que ça marche donc ça n'a pas été si dur d'un point de vue émotionnel", explique Anthony Sadler.

Le film retrace la vie des ces trois jeunes Américains jusqu'au 15 août 2015. Spencer Stone, Anthony Sadler et Alek Skarlatos étaient les invités de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.