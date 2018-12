Strasbourg : Cherif Chekatt reste introuvable

C'est dans le quartier du Neudorf, dans l'est de Strasbourg (Bas-Rhin), que Cherif Chekatt a été aperçu pour la dernière fois. Le principal suspect de l'attaque a été déposé par un chauffeur de taxi. Le trajet n'aurait duré que quelques minutes. Selon le conducteur, le fugitif lui aurait tout de suite avoué qu'il venait de tuer des gens pour "venger ses frères", avant de lui montrer sa blessure au bras, ensanglanté. Dans ce quartier, où Cherif Chekatt a grandi, les habitants craignent qu'il puisse être encore là.

700 policiers et gendarmes à sa recherche

Un peu partout dans Strasbourg, des policiers en nombre et des patrouilles de militaires sont lourdement armés, mais c'est à la frontière avec l'Allemagne que les contrôles sont les plus poussés. Les files d'attente de voitures s'allongent. Les policiers vérifient les coffres et scrutent chaque visage à l'intérieur des véhicules, même si les enquêteurs n'excluent pas qu'il soit resté caché. Cherif Chekatt est-il encore en France ou a-t-il déjà quitté le pays ? Environ 700 personnes sont toujours mobilisées pour le retrouver.

Le JT

Les autres sujets du JT