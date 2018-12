Strasbourg : après le recueillement, la vie reprend

L'hommage du chef de l'État place Kléber. Une rose sur le mémorial improvisé par les passants, il entame une minute de silence. Recueillement solennel puis des militaires entame spontanément la Marseillaise. Emmanuel Macron rejoint ensuite le marché de Noël, en soutien aux habitants et aux commerçants. Trois jours après l'attentat, les commerçants tiennent à reprendre le travail. Dès la réouverture des lieux vendredi 14 décembre au matin, de nombreux visiteurs ont fait leur apparition, pour le plus grand bonheur des commerçants qui ont fermé pendant deux jours.

Les premières obsèques ont eu lieu



Des touristes et des habitants sont venus retrouver une ambiance chaleureuse à quelques jours seulement de Noël. Et si la vie reprend peu à peu à Strasbourg (Bas-Rhin), l'heure est aussi au recueillement. Les premières obsèques de victime ont eu lieu. Ici, ces hommes rendent hommage à Kamal Naghchband, marié et père de trois enfants. Il se rendait régulièrement dans une mosquée de Strasbourg et avait fui la guerre en Afghanistan. Au total, quatre personnes ont perdu la vie dans l'attaque du 11 décembre.

