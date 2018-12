Attentat à Strasbourg : après la mort du terroriste, une ville soulagée

En 48 heures, les Strasbourgeois (Bas-Rhin) sont passés pour tous les états émotionnels. Dans le quartier du Neudorf, là où le terroriste a été abattu, les habitants reprennent tout doucement leurs habitudes. Malgré les événements, ce commerçant a tenu à ouvrir son épicerie vendredi 14 décembre au matin. Juliette, elle, étudie à Strasbourg depuis septembre. Elle a tenu à sa manière à remercier les forces de l'ordre.

"Ҫa nous rassure un peu"

Dans les rues, aux abords du marché de Noël, là où le terroriste a fait ses victimes, l'émotion est toujours aussi forte. "Ҫa nous rassure un peu. On se dit qu'au moins, on sait que c'est fini. Mais bon, ça restera touchant, ça ne change pas ce qu'il a fait", résume une jeune Strasbourgeoise. L'émotion restera vive pour tous les touristes et les locaux qui sillonneront à nouveau les allées du marché de Noël.

