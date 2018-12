Attaque à Strasbourg : récit d'une nuit de l'horreur

En quelques minutes, le centre-ville de Strasbourg (Bas-Rhin) a basculé d'une ambiance festive à un climat de peur mardi 11 décembre. Chérif Chekatt a semé la panique et la mort sur son passage. Il était armé d'un pistolet automatique et d'un couteau. Une fusillade meurtrière qui a duré un peu plus d'une heure. Récit.