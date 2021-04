Attaque de Rambouillet : "Est-ce qu'il ne faut pas avoir des personnels armés dans les accueils des commissariats ?", s'interroge la députée LREM Yaël Braun-Pivet

L'attaque meurtrière vendredi contre une fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet (Yvelines) a replacé la menace terroriste au sommet de l'agenda politique, avec une réunion de crise à Matignon. Le drame, qui intervient après trois attentats jihadistes en quelques semaines à l'automne, mobilise à nouveau le gouvernement.

Invitée du 8h30 franceinfo dimanche 25 avril, la députée LREM des Yvelines Yaël Braun-Pivet, également présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale s'est prononcée pour un renforcement de la sécurité dans les commissariats en avançant quelques pistes.

"Est-ce qu'il ne faut pas avoir des personnels armés dans les accueils des commissariats ? Avoir systématiquement à côté du personnel administratif un policier armé ?" s'est interrogée la députée LREM. "C'est une des pistes. Là nous avons eu quelqu'un qui a pu agir très rapidement pour neutraliser cet individu. Si cela n'avait pas été le cas, son parcours criminel aurait pu être catastrophique".

Revoir les sas dans certains commissariats

Certains syndicats de police demandent que les commissariats de police soient davantage sanctuarisés. "Il faut peut-être généraliser cette présence au sein des accueils, revoir les sas dans certains commissariats, on sait que parfois ils ne sont pas adaptés", a ajouté Yaël Braun-Pivet.

Renforcer la sécurité dans les commissariats donc sans pour autant les transformer en bunkers. "Il faut trouver le juste milieu, un commissariat, c'est là qu'on va accueillir un enfant victime de violences familiales, une femme victime des coups de son mari. Et on ne peut pas bunkériser les commissariats parce que ces personnes là auront peut-être plus de mal à venir chercher refuge", nuance la députée LREM.