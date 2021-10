Mort de Samuel Paty : le ministère de l'Education nationale souhaite un hommage dans chaque établissement scolaire le 15 octobre

Un an après l'assassinat de l'enseignant d'histoire-géographie, les écoles et établissements pourront "organiser un temps de recueillement" en mémoire de Samuel Paty, annonce le ministère de l'Education nationale.

Le ministère de l'Education nationale souhaite qu'un hommage soit rendu à Samuel Paty dans tous les établissements scolaires le 15 octobre, la veille du premier anniversaire de la mort du professeur d'histoire-géographie aux abords du collège du Bois d'Aulne où il travaillait, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), a appris franceinfo en consultant une note de Jean-Michel Blanquer à l'attention des recteurs d'académie datée du 6 octobre.

"Les écoles et établissements pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel Paty, et consacrer une heure de cours du vendredi 15 octobre à un temps d'échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte notamment de l'âge des élèves", explique le ministre.

"Penser ensemble le rôle et la place du professeur"

Le ministre suggère l'organisation, à partir du troisième cycle, d'une séquence qui permette "de favoriser la prise de conscience de ce qu'est l'esprit critique, l'importance de la démarche scientifique, fondée sur les faits et leur observation, la façon dont la confrontation des faits, des représentations et des idées permet de se forger un avis éclairé sur les sujets les plus sensibles", et donc aussi de "penser ensemble le rôle et la place du professeur".

Pour ce faire, des ressources pédagogiques sont mises à la disposition des professeurs sur internet, comme la lettre Aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès datant du 15 janvier 1888, ou encore des documents expliquant ce que sont la liberté d'expression et les principes et valeurs de la République.

Des hommages prévus le lendemain à Conflans-Sainte-Honorine

Plusieurs commémorations sont par ailleurs organisées le lendemain, samedi 16 octobre. Un hommage très cadré est prévu au collège où Samuel Paty enseignait : des prises de parole de professeurs sont programmées et les élèves feront plusieurs interventions artistiques, comme la lecture du poème de Paul Eluard sur la liberté, a appris franceinfo auprès du rectorat de l'académie de Versailles. Une statue en la mémoire du professeur sera également dévoilée.

De plus, selon les informations de franceinfo, une marche va être organisée dans la ville de Conflans-Saint-Honorine, une plaque commémorative sera inaugurée au ministère de l'Education nationale et un square au nom de Samuel Paty doit être inauguré en face de La Sorbonne à Paris.