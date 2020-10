Conflans-Sainte-Honorine : des imams rendent hommage à Samuel Paty

À Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), plusieurs imams sont venus lundi 19 octobre après-midi délivrer un message fort devant le collège où enseignait Samuel Paty. Un appel pour la paix et un plaidoyer contre le terrorisme, trois jours après l'assassinat du professeur. "On décapite quelqu'un, mais on est où ? Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la religion. C'est de l'islamisme, c'est le poison de l'islam [...] Il ne faut pas céder à la peur", a affirmé Hassen Chalghoumi, président de la conférence des imams de France.

Un hommage national sera rendu mercredi

"Je veux apprendre librement" pouvait-on lire sur une pancarte d'enfant lundi. "C'est vraiment triste et je plains les enfants. Ça va les marquer à vie", a témoigné une passante. "C'est très beau, très émouvant de voir tous ces gens se rassembler pour des valeurs importantes", a déclaré un autre homme venu se recueillir. Mardi 20 octobre, une marche blanche partira à 18h30 du collège. Le lendemain, un hommage national sera rendu à Samuel Paty.