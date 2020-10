Attentat de Conflans : les discussions intrigantes de l’assaillant

L’enquête autour d’Abdoulakh Anzorov continue de battre son plein. Sept personnes ont été mises en examen par les enquêteurs : trois amis de l’assaillant, les deux élèves lui ayant désigné Samuel Paty, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui et le parent d’élève Brahim Chnina. Ce dernier a échangé avec le terroriste avant son passage à l’action. Cependant, selon son avocat, il n’aurait jamais été question de violence dans leurs échanges.

L’assaillant est passé sous les radars de la justice

Abdoulakh Anzorov s’est radicalisé notamment à travers les réseaux sociaux. En septembre, il a pendant un temps discuté avec un homme résidant dans un bastion islamiste en Syrie. Sur Twitter, l’assaillant a posté ces derniers mois plusieurs messages violents et misogynes. Des tweets repérés et signalés à Twitter en août et à la plateforme Pharos en juillet et octobre. Des alertes qui n’ont pas alerté les services antiterroristes.

