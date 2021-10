Assassinat de Samuel Paty : un an après, des hommages vont être organisés dans les établissements scolaires

Il y a un an, presque jour pour jour, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, était assassiné. Une journée d’hommage est organisée dans les écoles, collèges et lycées, vendredi 15 octobre, avec une minute de silence.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur d’histoire-géographie, était assassiné. Un an après le drame, une journée d’hommage et une minute de silence vont se tenir, le vendredi 15 octobre, dans les écoles, collèges et lycées, en sa mémoire. Dans un collège de Vire (Calvados), une exposition a été mise sur pied sur la liberté d’expression et les caricatures de presse.

Des initiatives citoyennes de soutien

"Samuel Paty, ça a été un choc pour eux. On a tout de suite eu des élèves qui ont envoyé des messages de soutien. On voit qu’ils ne sont pas indifférents", témoigne Charlotte Maupile, professeure d’histoire-géographie et d’éducation morale et civique. Dans une classe de terminale, une autre professeure revient sur les origines de l’attaque terroriste et les faits : l’impact des réseaux sociaux, les attentats de Charlie Hebdo, rien n’est écarté. Des initiatives citoyennes s’organisent également, notamment avec des collectifs de parents d’élèves et d’enseignants.