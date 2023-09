Direct Terrorisme : la France est-elle encore menacée ?

22 ans après le 11 septembre, qu’en est-il de la menace terroriste en France et dans le monde ? C’est le sujet du Talk de franceinfo de ce lundi 11 septembre. Ludovic Pauchant reçoit Alexandra Ackoun, journaliste et ancienne correspondante à New-York, Marc Hecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l’Ifri et Fabien Truong, sociologue et enseignant à l’université Paris 8.

Ce lundi, les Américains commémorent les attaques du 11 septembre, l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'Histoire. Il y a 22 ans, les djihadistes avaient détourné quatre avions. Deux d'entre eux ont percuté les tours du World Trade Center en plein cœur de New-York, l'un s'est écrasé sur une partie du Pentagone près de Washington, et un dernier en Pennsylvanie, dans une zone boisée de Shanksville. Ce sont au total 2 977 personnes qui ont péri dans ces attaques. 22 ans plus tard, les restes de deux victimes, tuées dans les "Tours Jumelles" ont pu être identifiés grâce à l'ADN, ont annoncé les autorités. 1 104 personnes n'ont cependant toujours pas pu être identifiées, soit 40% des victimes, en raison de la violence du déluge de feu, de poussière et d'acier suite à l'effondrement des deux tours. 22 ans plus tard, une menace toujours présente Gérald Darmanin a évoqué, samedi 9 septembre sur France 2, une résurgence du risque d'attentat conçu à l'étranger. La moindre présence "des Américains, des Français, au Sahel, au Levant et en Afghanistan" serait la raison d'un tel risque selon le ministre de l'Intérieur. Faisant part de son "inquiétude", Gérald Darmanin évoque les "menaces projetées", à savoir les projets d'attentats conçus à l'étranger et mis en œuvre par des équipes envoyées en France. "On pensait pendant très longtemps que cela ne pouvait plus arriver", a-t-il souligné, en assurant que le pays se prémunit contre toute éventuelle menace et éviter un nouveau Bataclan. Cependant, la principale menace terroriste est, selon lui, endogène : une personne radicalisée passant seule à l'acte. "On déjoue un attentat tous les deux mois en France" a indiqué le ministre de l'Intérieur. La menace d'une nouvelle attaque terroriste est donc "très forte" dans le pays.