Attaque à Vienne : un assaillant identifié

En duplex de Vienne (Autriche), le journaliste Matthieu Boisseau fait le point sur l'attaque terroriste qui a frappé la ville, lundi 2 novembre au soir. "Le bilan est encore provisoire, il faut attendre de voir s'il va continuer à évoluer. Il y a pour l'instant 4 morts et 14 blessés, dont 7 dans un état grave. Concernant les assaillants, il y en a un ou plusieurs. Il faut là aussi rester prudent. Ce matin, le chancelier autrichien avait fait part de sa conviction qu'il y avait plusieurs assaillants donc des hommes en fuite. Mais la situation est un petit peu plus confuse, désormais, en milieu de journée", explique Matthieu Boisseau.

Un sympathisant de Daech

"Ce qui est certain, c'est qu'un homme a été abattu hier soir et qu'il est l'auteur des coups de feu. Il a 20 ans et il est originaire du nord de la Macédoine, titulaire de la nationalité autrichienne également. C'est un sympathisant de Daech puisque des éléments de propagande ont été retrouvés à son domicile", poursuit le journaliste. Le terroriste avait déjà été condamné pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Des interpellations et des arrestations ont eu lieu dans son entourage.